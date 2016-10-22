أخبار عاجلة

مصرع شخص وإصابة آخرين في تصادم سيارتين بميدان المطرية –(صور) -
بالأسماء.. تشكيل المجلس الأعلى والهيئتان الوطنيتان للصحافة والإعلام -
لجنة لفحص توريد الأكسجين الطبي لمستشفيات دمياط -
بالصور.. محافظ المنوفية: نقف على الحياد من مرشحي انتخابات "تلا ـ الشهداء" -
بالصور.. محافظ كفر الشيخ يضبط سيارة مُحمّلة بـ 135 ألف وحدة زريعة بلطي -
أرسنال يتواصل مع فالفيردي لخلافة فينجر -
البرلمان يناقش تعديل أحكام المرور و42 اقتراحًا برغبة للنواب -
خبير: المشروع النووي يتكلف ١٥ مليار دولار وينتج ٤.٨ جيجا وات فقط -
طبيب مصري يتوصل لعلاج سرطان الثدي باستخدام فيروس «CMV» -
هشام الشريف: أنا وزير الغلابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

محمد بن راشد يعزي في وفاة محمد ثاني بن قطامي

Google+ Print
محمد بن راشد يعزي في وفاة محمد ثاني بن قطامي محمد بن راشد يعزي في وفاة محمد ثاني بن قطامي

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله واجب العزاء في وفاة المغفور له  محمد ثاني بن قطامي السويدي.

فقد قام سموه يرافقه ولي عهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم  وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي بزيارة مجلس عزاء الفقيد في منطقة ند الشبا في دبي مساء اليوم إذ أعرب سموه عن صادق عزائه ومواساته الى أنجال المرحوم وذويه راجيا الله تبارك وتعالى ان يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء .انا لله وانا اليه راجعون.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية