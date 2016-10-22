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محمد بن راشد يحضر أفراح الطاير

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محمد بن راشد يحضر أفراح الطاير محمد بن راشد يحضر أفراح الطاير

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله يرافقه ولي عهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم حفل الاستقبال الذي أقامه سعادة سعيد محمد أحمد الطاير عضو مجلس الإدارة المنتدب رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي لمناسبة زفاف نجله عبدالله الى كريمة عمه المهندس مطر محمد أحمد الطاير رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة الطرق والمواصلات في دبي .

وحضر الحفل الذي أقيم مساء اليوم في مركز دبي التجاري العالمي عدد من الشيوخ والوزراء وأعيان البلاد وجمع من المدعوين الذين باركوا للعروسين زفافهما راجين الله عز وجل ان يجعله زواجا مباركا وميمونا.

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