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عضو سوريا في محادثات جنيف: واشنطن تستغل الملف الإنساني في سوريا سياسيًا

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عضو سوريا في محادثات جنيف: واشنطن تستغل الملف الإنساني في سوريا سياسيًا عضو سوريا في محادثات جنيف: واشنطن تستغل الملف الإنساني في سوريا سياسيًا

الدكتور محمد خير عكام- أرشيفية

قال عضو الوفد الحكومي السوري في محادثات جنيف، الدكتور محمد خير عكام، إن دمشق وموسكو تريان أنهما قدما كل ما يمكن تقديمه من أجل الملف الإنساني في سوريا، في حين يتذرع الجانب الأمريكي بالهدنة من أجل الحالات الإنسانية حتى يتسنى له تسليح الجماعات المقاتلة.

وأضاف عكام خلال مداخلة هاتفية لفضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامي ياسر رشدي، أن الجانب الأمريكي يريد استغلال الملف الإنساني سياسيا، مشيرا إلى أن أكبر دليل هو أن الإرهابيين المتواجدين في حلب الشرقية رفضوا الخروج ورفضوا أيضا إخراج المدنيين.

وأوضح عكام الموقف الأوروبي حول فرض عقوبات على روسيا لتدخلها في الحرب السورية يقوده ما أسماه “ثالوث الاتحاد الأوروبي”، وهم بريطانيا وفرنسا وألمانيا، مؤكدا أن باقي الدول الأكثر استقلالية في قراراها عن الموقف الأمريكي ترى أن هذه العقوبات قد تزيد من تشدد موسكو.

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