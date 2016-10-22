هنا يمكن لطفلك ممارسة الأنشطة الرياضية

بالطبع كأم تريدين لطفلك أن ينشأ في بيئة صحية وأن يحاط بأفضل سبل الترفيه والرعاية ليكون فرداً منتجاً وفعالاً في المجتمع، ومن أجل تحقيق ذلك على الطفل ممارسة بعض الأنشطة الرياضية التي من شأنها تحسين قدرته البدنية والذهنية، كما تحفظه من خطر البدانة والسمنة الزائدة.

الرياضة هي غذاء البدن ومصدر للقوة والنجاح، فالعقل السليم في الجسم السليم، وتوفر الرياضة لطفلك عاملاً هاماً، وهو البعد عن الكسل والأنشطة السيئة الأخرى التي من الممكن أن يقع فريسة لها بسبب الملل والفراغ، لذلك ندلك هنا على بعض الأندية والساحات الرياضية التي يمكن لطفلك الاستفادة من خدماتها:

بودي ماسترز: توفر أندية بودي ماسترز مجموعة واسعة من الخدمات الرياضية واللياقة البدنية والصحية، وتشتمل شبكة أندية بودى ماسترز على 30 نادياً رياضياً، بالإضافة إلى الخدمات الترفيهية كطاولات البلياردو وتنس الطاولة، كما تقدم مجموعة كبيرة من الأبطال الدوليين في الرياضات المختلفة، وتوجد في النادي صالة مخصصة للعديد من الفنون القتالية، وتتواجد أندية بودي ماسترز في كل من: الرياض، جدة، الدمام، القصيم، الأحساء، خميس مشيط.

يمكنك زيارة موقع النادي من هنا: http://bodymastersksa.com

وقت اللياقة جونيور: وقت اللياقة جونيور هو مركز رياضي خاص بالصغار والشباب من 6-15 عاماً، ولدى وقت اللياقة سلسلة كبيرة من الفروع في مختلف أنحاء السعودية، كما لديه نخبة من المدربين المتخصصين الحائزين على أعلى الإجازات في المجال الرياضي والبدني، ويوفر وقت اللياقة العديد من الخدمات الترفيهية، وجميع مراكز وقت اللياقة تم تجهيزها بأحدث الأجهزة المتطورة تقنياً.

لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة الرابط التالي:

http://www.fitnesstime.com.sa

ماي جيم: مركز نسائي متكامل لكل ما تحتاجه المرأة والطفل تحت سقف واحد، ويوفر العديد من العلامات التجارية العالمية الرائدة للنساء، كما يحتوي على قسم خاص لتحسين حياة الأطفال، حيث يتعلم الأطفال ويكبرون من خلال برامج أعدت خصيصاً لتلائم كل فئة عمرية، وتركز برامج ماي جيم على التطوير النفسي والبدني للأطفال مع توفير درجة عالية من التدريب والتخصص في بيئة سليمة وآمنة.

لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة الرابط التالي:

http://www.mygym.com/riyadh

نادي الشباب السعودي في الرياض: هو أقدم نادٍ في المنطقة الوسطى، ومقره طريق القصيم امتداد طريق الملك فهد - في حي الصحافة شمال مركز مدينة الرياض، ويمتلك نادي الشباب أكبر مسطح أخضر في السعودية بمساحة تبلغ 35 ألف متر مربع، ويتسع لخمسة ملاعب لجميع فرق النادي، وهو مجهز بأحدث المعدات الرياضية، ويشرف عليه مدربون متخصصون، وتوجد فيه غرفة بخار وجاكوزي وثلاث صلات بناء أجسام ومسبح مغطى ومكيف، وهو يعتبر من أفخم الأندية الصحية في السعودية.

لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة الرابط التالي:

http://www.shababfc.com

تعمل ممارسة الرياضة على تقليل الوزن، وتحسن وظائف الجسم بشكل سليم، وتمنع الاكتئاب، فهي سلاح لك لتقتلي به وقت الفراغ السلبي لدى طفلك، كما أنك تساعدينه بذلك على تقليص إصابته بالأمراض النفسية، وهي تزيد من نشاط الدورة الدموية لطفلك وتحسن مظهره، إضافة إلى أنها تنشط العقل وتزيد من الذكاء.