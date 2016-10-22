أخبار عاجلة

لجنة لفحص توريد الأكسجين الطبي لمستشفيات دمياط -
بالصور.. محافظ المنوفية: نقف على الحياد من مرشحي انتخابات "تلا ـ الشهداء" -
بالصور.. محافظ كفر الشيخ يضبط سيارة مُحمّلة بـ 135 ألف وحدة زريعة بلطي -
أرسنال يتواصل مع فالفيردي لخلافة فينجر -
البرلمان يناقش تعديل أحكام المرور و42 اقتراحًا برغبة للنواب -
خبير: المشروع النووي يتكلف ١٥ مليار دولار وينتج ٤.٨ جيجا وات فقط -
طبيب مصري يتوصل لعلاج سرطان الثدي باستخدام فيروس «CMV» -
هشام الشريف: أنا وزير الغلابة -
مصر ليست الأولى.. هذه الدول تراقب حسابات مواطنيها على الإنترنت -
ضوابط لتخفيض سعر ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات الرأسمالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

هنا يمكن لطفلك ممارسة الأنشطة الرياضية

Google+ Print

الإثنين 24-10-2016 02:00

بالطبع كأم تريدين لطفلك أن ينشأ في بيئة صحية وأن يحاط بأفضل سبل الترفيه والرعاية ليكون فرداً منتجاً وفعالاً في المجتمع، ومن أجل تحقيق ذلك على الطفل ممارسة بعض الأنشطة الرياضية التي من شأنها تحسين قدرته البدنية والذهنية، كما تحفظه من خطر البدانة والسمنة الزائدة.
الرياضة هي غذاء البدن ومصدر للقوة والنجاح، فالعقل السليم في الجسم السليم، وتوفر الرياضة لطفلك عاملاً هاماً، وهو البعد عن الكسل والأنشطة السيئة الأخرى التي من الممكن أن يقع فريسة لها بسبب الملل والفراغ، لذلك ندلك هنا على بعض الأندية والساحات الرياضية التي يمكن لطفلك الاستفادة من خدماتها:
بودي ماسترز: توفر أندية بودي ماسترز مجموعة واسعة من الخدمات الرياضية واللياقة البدنية والصحية، وتشتمل أندية بودى ماسترز على 30 نادياً رياضياً، بالإضافة إلى الخدمات الترفيهية كطاولات البلياردو وتنس الطاولة، كما تقدم مجموعة كبيرة من الأبطال الدوليين في الرياضات المختلفة، وتوجد في النادي صالة مخصصة للعديد من الفنون القتالية، وتتواجد أندية بودي ماسترز في كل من: الرياض، جدة، الدمام، القصيم، الأحساء، خميس مشيط.
يمكنك زيارة موقع النادي من هنا: http://bodymastersksa.com
وقت اللياقة جونيور: وقت اللياقة جونيور هو مركز رياضي خاص بالصغار والشباب من 6-15 عاماً، ولدى وقت اللياقة سلسلة كبيرة من الفروع في مختلف أنحاء ، كما لديه نخبة من المدربين المتخصصين الحائزين على أعلى الإجازات في المجال الرياضي والبدني، ويوفر وقت اللياقة العديد من الخدمات الترفيهية، وجميع مراكز وقت اللياقة تم تجهيزها بأحدث الأجهزة المتطورة تقنياً.
لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة الرابط التالي:
http://www.fitnesstime.com.sa
ماي جيم: مركز نسائي متكامل لكل ما تحتاجه المرأة والطفل تحت سقف واحد، ويوفر العديد من العلامات التجارية العالمية الرائدة للنساء، كما يحتوي على قسم خاص لتحسين حياة الأطفال، حيث يتعلم الأطفال ويكبرون من خلال برامج أعدت خصيصاً لتلائم كل فئة عمرية، وتركز برامج ماي جيم على التطوير النفسي والبدني للأطفال مع توفير درجة عالية من التدريب والتخصص في بيئة سليمة وآمنة.
لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة الرابط التالي:
http://www.mygym.com/riyadh
نادي الشباب السعودي في الرياض: هو أقدم نادٍ في المنطقة الوسطى، ومقره طريق القصيم امتداد طريق الملك فهد - في حي الصحافة شمال مركز مدينة الرياض، ويمتلك نادي الشباب أكبر مسطح أخضر في السعودية بمساحة تبلغ 35 ألف متر مربع، ويتسع لخمسة ملاعب لجميع فرق النادي، وهو مجهز بأحدث المعدات الرياضية، ويشرف عليه مدربون متخصصون، وتوجد فيه غرفة بخار وجاكوزي وثلاث صلات بناء أجسام ومسبح مغطى ومكيف، وهو يعتبر من أفخم الأندية الصحية في السعودية.
لمزيد من المعلومات يمكنك زيارة الرابط التالي:
http://www.shababfc.com

تعمل ممارسة الرياضة على تقليل الوزن، وتحسن وظائف الجسم بشكل سليم، وتمنع الاكتئاب، فهي سلاح لك لتقتلي به وقت الفراغ السلبي لدى طفلك، كما أنك تساعدينه بذلك على تقليص إصابته بالأمراض النفسية، وهي تزيد من نشاط الدورة الدموية لطفلك وتحسن مظهره، إضافة إلى أنها تنشط العقل وتزيد من الذكاء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل