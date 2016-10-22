توزيع السكر بقرى مركز ناصر ببني سويف للقضاء على أزمة الاحتكار

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر بمحافظة بني سويف، اليوم السبت، بتوزيع كمية كبيرة من السكر الحر بسعر 6 جنيهات للكيلو للمواطنين بمنطقة فاطمة الزهراء بمدينة ناصر، ومركز شباب قرية البرج بوحدة دنديل إلى جانب قرى طحا بوش، وطنسا، وكوم أبوخلاد، وعزبة المنصورة.

وقال رئيس المدينة، خالد عويس، في تصريح له، إن التوزيع سيستمر على باقي القرى والمدينة، بالتناوب تحت إشراف رؤساء الوحدات المحلية للقضاء على أزمة السكر نهائيا بقرى المركز، بالتوازي مع فرض رقابة صارمة على تجار السلع الغذائية لمنع احتكار السلع الإستراتجية.

أ ش أ