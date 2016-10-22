أخبار عاجلة

لجنة لفحص توريد الأكسجين الطبي لمستشفيات دمياط -
بالصور.. محافظ المنوفية: نقف على الحياد من مرشحي انتخابات "تلا ـ الشهداء" -
بالصور.. محافظ كفر الشيخ يضبط سيارة مُحمّلة بـ 135 ألف وحدة زريعة بلطي -
أرسنال يتواصل مع فالفيردي لخلافة فينجر -
البرلمان يناقش تعديل أحكام المرور و42 اقتراحًا برغبة للنواب -
خبير: المشروع النووي يتكلف ١٥ مليار دولار وينتج ٤.٨ جيجا وات فقط -
طبيب مصري يتوصل لعلاج سرطان الثدي باستخدام فيروس «CMV» -
هشام الشريف: أنا وزير الغلابة -
مصر ليست الأولى.. هذه الدول تراقب حسابات مواطنيها على الإنترنت -
ضوابط لتخفيض سعر ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات الرأسمالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

توزيع السكر بقرى مركز ناصر ببني سويف للقضاء على أزمة الاحتكار

Google+ Print
توزيع السكر بقرى مركز ناصر ببني سويف للقضاء على أزمة الاحتكار توزيع السكر بقرى مركز ناصر ببني سويف للقضاء على أزمة الاحتكار

سكر (أرشيفية)

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر بمحافظة بني سويف، اليوم السبت، بتوزيع كمية كبيرة من السكر الحر بسعر 6 جنيهات للكيلو للمواطنين بمنطقة فاطمة الزهراء بمدينة ناصر، ومركز شباب قرية البرج بوحدة دنديل إلى جانب قرى طحا بوش، وطنسا، وكوم أبوخلاد، وعزبة المنصورة.

وقال رئيس المدينة، خالد عويس، في تصريح له، إن التوزيع سيستمر على باقي القرى والمدينة، بالتناوب تحت إشراف رؤساء الوحدات المحلية للقضاء على أزمة السكر نهائيا بقرى المركز، بالتوازي مع فرض رقابة صارمة على تجار السلع الغذائية لمنع احتكار السلع الإستراتجية.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا