بالصور.. مدرسة بالبحر الاحمر تجمع خريجى مواليد 83 حتى 94 للتعارف

"شكرا مدرستى" مبادرة مجتمعية أطلقتها جمعية بداية بمدينة القصير بالاشتراك مع إدارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أمس الجمعة، الهدف منها المشاركة المجتمعية من الجمعية تجاه خدمة التعليم والتعلم بدعوة خريجى مدرسة جمال عبد الناصر الاعدادية ليتعرف الطلاب خريجي الاعوام السابقة على الحالين من نفس المدرسة ومن نفس المكان والفصل، بدعوة مواليد 83 حتى 94 الذين تخرجوا من المدرسة، للحضور والتعارف.

وقال وصفى تمير أحد المعلمين والمنسقين للمبادرة " شكرا مدرستى " هدفها تعارف الطلاب خريجي الاعوام السابقة على الطلاب الحالين وكذلك جمع طلاب الفرق السابقة ببعضهم البعض والتعرف على ما وصل اليه كلا منهم وتقديم الشكر لمدرسيهم الذين درسوا لهم داخل المدرسة منذ اعوام.

وأضاف تمير أن من مواليد 83 حتى 94 تخرجوا من تلك المدرسة وأنهوا تعليمهم والآن فى سوق العلم مؤكدا أن الكثير منهم أطباء ومهندسين، وقضاة،وحضروا المبادرة، وتعرفوا على بعضهم بعضا بعد تخرجهم من المدرسة منذ 19 عاما مضت.

وأوضح تمير أن رجال الاعمال وربات البيوت حضروا كذلك، ومثلوا قدوة لطلاب الاعدادية وللأجيال التى مازالت فى سنوات الدراسة، موضحا أنه تم جمعهم من جميع صفوف التخرج من المدرسة وتعرفوا على بعضهم البعض وتسابق كل صف فى أن يكون الافضل بين صفوف الخريجين.

وبدأت فاعليات المبادرة عصر أمس الجمعة بطابور عرض للدفعات المختلفة للمدرسة ومن خلال فريق الاعداد المشترك بين جمعية بداية ومدرسة جمال عبدالناصر الاعدادية.

ومن جانبه قال نصرمبارك سكرتير جمعية بداية أن فاعليات المبادرة بدأت بطابور العرض هو تقليد لطابورالصباح بالمدرسة ورفع العلم ومن كان يرفع العلم من الخريجين أثناء دراسته بالمدرسة وكذلك عازف الموسيقى ومن كان يدير الطابور وغيرذلك من أعمال الطابورالتقليدى وكان هدف هذا التقليد أن يتذكر الحاضرون سنوات صباهم فى المدرسة.

وأضاف مبارك أنه عقب تحية العلم تفقد الخريجون القدامى فصولهم التعليمية منذ الاعدادية وأشاروا لأماكن جلوسهم مع تبادل الذكريات بحضور معلميهم السابقين، وحضور طلاب ممن يدرسون بالاعدادية الآن.

ومن ضمن الفقرات التى نالت اعجاب الجميع أن قام القائمون على المبادرة بحصر أعداد المتزوجين من نفس المدرسة وحصرهم حوالى عشر حالات ولبوا دعوات الحضور.

وأكد أبو الحسن أبوالمجد أبوعشرى أحد المعلمين وعضو جمعية بداية أن مدرسة جمال عبدالناصر لها السبق فى الأفكار والتنفيذ فقد بدأت المدرسة بتحقيق المراكزالأولى على مستوى المحافظة فى الشهادة الاعدادية وكذلك مسابقات الأنشطة المختلفة وهى أول من حصل على شهادة الجودة والاعتماد كأول مدرسة على مستوى البحرالأحمر تحصل على الجودة وهى أول من نفذ مشروع مدرسة بلاطباشير بتزويد فصول المدرسة بشاشات عرض قبل أن تنفذالوزارة مشروعها بالسبورات التفاعلية باعتبار المدرسة مدرسة داعمة لبقية المدارس.

المشاركين فى المبادرة

الدفعات من المشاركة فى المبادرة من خريج مدرسة جمال عبد الناصر

المدرسين المشاركين

جانب من المبادرة

مبادرة " شكرا مدرستى " بالقصير