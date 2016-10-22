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الجنايني: «حكايات بنات» تبدأ أول نوفمبر.. وحلقات «هو وهي وهو» أوشكت على الانتهاء

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الجنايني: «حكايات بنات» تبدأ أول نوفمبر.. وحلقات «هو وهي وهو» أوشكت على الانتهاء الجنايني: «حكايات بنات» تبدأ أول نوفمبر.. وحلقات «هو وهي وهو» أوشكت على الانتهاء

طارق الجنايني _ أرشيفية

أكد المنتج طارق الجنايني أنه سيبدأ تصوير الجزئين الثاني والثالث من مسلسله ” حكايات بنات” في الاسبوع الاول من شهر نوفمبر المسلسل تأليف باهر دويدار واخراج مصطفى أبو سيف وبطولة صبا مبارك وانجي المقدم ودينا الشربيني وكريم فهمي ومي عمر وعمرو صالح ولم يتحدد موعد عرضه بعد.

وعلى صعيد آخر يواصل السيناريست تامر ابراهيم كتابة حلقات مسلسل “هو وهي وهو” الذي سيتم عرضه في شهر رمضان ويلعب بطولته كل من أحمد فهمي وأكرم حسني ويخرجه كريم العدل.

وأشار الجنايني إلى أن هذا هو العمل الرمضاني الوحيد له هذا الموسم حتى الآن مع احتمالية وجود عمل آخر ولكنه لم يتخذ قراره بشأنه حتى الآن.

وأضاف أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول وجود عمل آخر سيجمعه بالنجمة هند صبري التي كان الجنايني قد انتج لها” عايزة أتجوز” و”فيرتيجو” و”امبراطورية مين”.

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