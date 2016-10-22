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وزير الطيران: تعاون مشترك بين مصر والعراق في مجالي الطيران والنقل

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وزير الطيران: تعاون مشترك بين مصر والعراق في مجالي الطيران والنقل وزير الطيران: تعاون مشترك بين مصر والعراق في مجالي الطيران والنقل

شريف فتحي وزير الطيران المدني

أكد شريف فتحى وزير الطيران المدني على أهمية التعاون مع العراق باعتبارها دولة شقيقة، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال زيارة الوزير العراقي بحث سبل التعاون بين البلدين في مجال الطيران والصيانة والتدريب، وزيادة الرحلات لخدمة أكبر عدد من النقاط.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الطيران المدني لكاظم فنجان الحمامي وزير النقل العراقي بمطار القاهرة الدولي، والذى بدأ زيارة لمصر تستغرق عدة أيام، حيث تم إجراء لقاء سريع باستراحة كبار الزوار بمطار القاهرة استغرق نصف ساعة عقب وصول الوفد العراقي.

وأشار وزير الطيران إلى استعداد للطيران للمشاركة في وضع الخطط الخاصة بمركز التدريب الكبير، والذي ستقوم بإنشائه العراق في بغداد سواء من خلال إيفاد مدربين من مصر، أو استقبال متدربين من العراق لتدريبهم بمركز التدريب بمصر للطيران.

وأكد فتحي أن العراق شريك استراتيجي فى مجال صيانة الطائرات، لافتًا “نحن نبذل قصارى جهدنا من أجل توطيد العلاقات المصرية العراقية”.

ومن جانبه أكد كاظم الحمامي وزير النقل العراقي أن هناك برامج مستقبلية وتعاون للتطوير في مجال الطيران المدني بين البلدين، مشيرًا إلى أن جميع المجالات مفتوحة للتعاون، ولا يوجد أي عقبات تقف فى هذا الطريق.

وأكد الحمامي أن هناك نيه للتوسع في التعاون بين البلدين من خلال زيادة الخطوط التي تربط مصر والعراق، وكذلك في مجال الصيانة، كما سيتم إنشاء أكاديمية العام المقبل في العراق مماثلة للأكاديمية المصرية لتأهيل الكوادر العراقية وتدريبهم والاستعانة بالخبرات المصرية.

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