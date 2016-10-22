براد بيت يتخطى المهلة المحددة للرد على طلب الطلاق من أجل أطفاله

انقضت المهلة المتاحة أمام النجم العالمي براد بيت Brad Pitt للرد على طلب الطلاق المقدّم من زوجته النجمة العالمية أنجلينا جولي Angelina Jolie.

وعلى ما يبدو، فإنّ النجم البالغ من العمر 52 عاماً قد تعمّد ذلك لأنه يفضّل التوصل إلى اتفاق مع زوجته بالتراضي حول حضانة أطفالهما الـ6.

فبرغم تأخّره عدّة أيام على المهلة المحدّدة لم يقدّم براد رداً رسمياً لأنه يخشى أن تطلق هذه الوثائق معركة قانونية قد تضرّ بالأطفال، وكلّ ما يريده هو أن يتجنّب حصول محكمة.

وكان براد قد التقى هذا الأسبوع نجله الأكبر مادوكس، الذي كان يرفض رؤيته، للمرة الأولى، منذ المواجهة المفترضة بينهما في الطائرة التي كانت تنقل العائلة في طريق العودة من عطلة في فرنسا في 14 سبتمبر/أيلول.

يُشار إلى أن مكتب التحقيقات الفدرالي ما زال يجمع المعلومات حول واقعة الطائرة ليقرّر إن كان سيطلق تحقيقاً فدرالياً في القضية.

يذكر أن براد بيت وأنجلينا جولي تزوجا قبل سنتين في فرنسا بعد علاقة غرامية بدأت عام 2004.