بعد أخبار طلاقها... توبا بيوكستون ترفع الصوت ضد تعنيف المرأة

جمع مؤتمر حاشد نظمته الأمم المتحدة ومنظمة اليونسيف للطفولة تحت عنوان "صوت البنات" في اليوم العالمي للفتاة في اسطنبول الممثلة التركية توبا بيوكستون والممثل مراد يلدريم، ما أعاد الذاكرة إلى مسلسلهما الرومانسي "عاصي" الذي حقق أعلى نسبة مشاهدة في تركيا ودول كثيرة حول العالم.

ووافق الثنائي توبا ومراد يلدريم على الإجتماع مجدداً ليتضامنا ضد التمييز السلبي تجاه الفتيات في المجتمع، وككل شعوب العالم احتفل الشعب التركي والعديد من المنظمات الحقوقية والنسائية بيوم الفتاة العالمي الذي أقر من الأمم المتحدة قبل أربع سنوات ليكون يوما عالميا للدفاع عن حقوق الفتاة بالزواج في سن مناسبة وبالتعليم وباختيار مصيرها بمنأى عن ضغوط الأهل والمجتمع.

وتحدثت توبا في المؤتمر عن أهمية دعم حقوق الفتاة مبكراً من سن الطفولة وضرورة إيجاد حلول تحمي الفتاة من التمييز السلبي في كافة المجالات.

وشاركها الرأي مراد يلدريم قائلاً إن قضية حقوق الفتاة ومساواتها بالرجل يبدأ غرسه منذ مرحلة الطفولة في شخصية الطفل الذكر منذ يبلغ سن الثالثة، يجب أن يتعلم من والديه ومن المدرسة ومن المجتمع أن الفتاة تتساوى معه في الحقوق تماماً.

يذكر أن شائعات الطلاق لا تزال تلاحق توبا التي لم تعلق سلباً ولا إيجاباً والتزمت الصمت.

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