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أليسون جاني نجمة على رصيف هوليوود

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السبت 22-10-2016 16:08

كُرّمت النجمة الأمريكية الشهيرة أليسون جاني Allison Janney بنجمة خاصة بها على رصيف الشهرة في هوليوود بعد مسيرة فنيّة بدأت منذ 30 عاماً.
وتعدّ أليسون البالغة من العمر 56 عاماً إحدى أبرز نجوم الدراما الكوميدية في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعرض لها الآن المسلسل الكوميدي MOM"، كما أنّ النجمة الحائزة على 7 جوائز ايمي تعمل الآن على تصوير فيلم "he Girl On The Train".
وحضر التكريم الممثلة العالمية آنا فاريس Anna Faris، البالغة من العمر 39 عاماً، والتي تشارك أليسون بطولة مسلسلMOM" ، فبدت سعيدة جداً بتكريم زميلتها، والتقطت معها العديد من الصور.
كما حضر العديد من نجوم مسلسلMOM"، الذي سيبدأ عرض الموسم الـ4 منه يوم الخميس في 27 أكتوبر 2016، على قناة CBS.

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سيدتي