هل حقاً ضرب آدم ليفين زوجته وطفلته الرضيعة؟

تلقت شرطة لوس أنجلوس منذ يومين بلاغاً يفيد بأنّ النجم العالمي آدم ليفين Adam Levine ضرب زوجته البالغة من العمر 27 عاماً حتى أوقعها أرضاً، وكذلك ابنته الرضيعة، التي لم تبلغ شهرها الأول بعد.

وعلى إثر ذلك، توجّهت الشرطة إلى منزل النجم البالغ من العمر 37 عاماً للتحقيق في البلاغ الذي قدّمه مجهول.

وبعد التحقيق، تأكّدت الشرطة أنّ البلاغ كاذب، إذ تبيّن أنّ عضو فرقة "مارون 5" الغنائية الشهيرة، وزوجته العارضة فيكتوريا سيكريت بيهاتي برينسلو Behati Prinsloo يعيشان حياة هادئة مع طفلتهما، فأغلق التحقيق، واعتبر البلاغ نتيجة للشهرة التي يتمتع بها النجم، والتي تولّد له أعداء.

يُشار إلى أنّ الثنائي آدم ليفين و بيهاتي برينسلو رزقا بابنتهما داستي روز Dusty Rose الشهر المنصرم بعد أن تزوّجا عام 2014.