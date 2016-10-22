"سيدتي نت" يكشف حقيقة زواج حسن الرداد سراً بإيمي سمير غانم

كشفت مقدمة برنامج "عسل أبيض" الإعلامية حنان مفيد فوزي عن تلقّيها مكالمة هاتفية من النجم حسن الرداد لدعوتها إلى حضور حفل زفافه والنجمة الكوميدية إيمي سمير غانم، لتؤكّد صحة رسائل منسوبة للرداد، أُرسلت عبر برنامج الواتس أب للعديد من أصدقائه بمحافظة دمياط، لدعوتهم إلى حفل الزفاف بمدينة الجونه الساحلية بعد 10 أيام فقط.

تدوينة حنان كتبت بالشفرة، إذ اختارت اسم "سوكا"، وهو لفظ التدليل للنجمة إيمي، و"دودي" لقب الدلع لوالدتها دلال عبد العزيز، ولكنها كانت كافية لتأكيد خبر زواج حسن الرداد، حيث قالت: "ربنا يسعدك يابو علي والله فرحت بمكالمتك اوي و بوسة كبيرة ل soki .. وبوستين لدودي و بجد نفسي أكون معاكو لولا سفري عموما ربنا هو اللي هيدبرها و من قلبي يا رب يحقق لبقية صحابي أحلام الحب اللي بيتمنوه."

يذكر أن عدداً كبيراً من أصدقاء طفولة الرداد في مسقط رأسه بمحافظة دمياط تلقّوا رسائل واتس أب لدعوتهم إلى حفل الزفاف المقرّر إقامته سراً بعد 10 أيام بمدينة الجونة، بعيداً عن أعين الإعلام، وبحضور عدد قليل من الأقارب والأصدقاء. وتضمّنت الرسالة تنويهاً بالاتصال بسيّدة تدعى رشا المسؤولة عن إجراءات حجز الفندق وترتيب مراسم الزواج، إذ ظنّ البعض أنّ الرسالة مفبركة وأنّ هاتف الرداد تعرّض للتهكير، خصوصاً بعد ردّه بعنف على أحد الزملاء الصحافيين عندما تطرّق لموضوع الزواج بإيمي.

النجمة الكوميدية إيمي التزمت الصمت تماماً، وأغلقت هاتفها المحمول، بينما امتنع الرداد عن الردّ على الاتصالات الهاتفية ورسائل الواتس أب حتى اللحظة. ويتردّد أنّ الخبر سيُعلن رسمياً بمعرفة النجم الكبير سمير غانم، بعد أن تعرّض للإحراج سابقاً، إذ اضطرّ للاعتذار عن تأكيده بوجود قصة حبّ وزواج.