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دراسة: مرضى السكر من النوع 1 أكثر عرضة لأمراض المناعة الذاتية الأخرى

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دراسة: مرضى السكر من النوع 1 أكثر عرضة لأمراض المناعة الذاتية الأخرى دراسة: مرضى السكر من النوع 1 أكثر عرضة لأمراض المناعة الذاتية الأخرى

>كتب بيتر إبراهيم

كشفت دراسة علمية حديثة أن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكرى من النوع 1 غالبا ما يعانون من اضطرابات المناعة الذاتية الأخرى، مثل الغدة الدرقية وأمراض الجهاز الهضمى.

وأوضح الباحثون أنه فى مرضى السكرى من النوع 1، يهاجم الجهاز المناعى للبنكرياس ويدمر الخلايا المنتجة للأنسولين به، لافتين إلى أن هؤلاء المرضى غالباً ما تتطور لديهم أمراض الجهاز المناعى الأخرى أيضاً بمعدل 27%.

وقال المؤلف الرئيسى الدكتور "جينج هيوز" من كلية الطب بجامعة واشنطن، إن أمراض المناعة الذاتية تبدأ فى مرحلة الطفولة، حيث ما يقرب من 20% من الذين تقل أعمارهم عن 6 أعوام لديهم أمراض إضافية أخرى، بخلاف مرض السكرى من النوع 1.

وأشار الباحثون إلى أن عبء المناعة الذاتية فى تزايد مستمر حيث إن 50% كبار السن، الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة، لديهم أمراض المناعة الذاتية كالصدفية وارمضا الجهاز الهضمى والغدة الدرقية.

وأضاف الباحثون أنه فى معظم هذه الحالات، كانت الغدة الدرقية، يمكن أن تؤدى إلى الإمساك، والضعف، وزيادة الوزن، والاكتئاب، وتباطؤ معدل ضربات القلب.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر المجلة العلمية للتمثيل الغذائى.


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