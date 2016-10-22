العراق يطرد داعش من منطقة مسيحية قرب الموصل

اقتحم الجيش العراقى اليوم السبت منطقة مسيحية خاضعة لسيطرة تنظيم داعش منذ 2014 فى إطار العمليات المدعومة من الولايات المتحدة لإفساح المجال لدخول الموصل آخر مدينة رئيسية فى قبضة التنظيم المتشدد فى العراق.

وحدث التقدم بينما وصل وزير الدفاع الأمريكى آشتون كارتر إلى بغداد فى زيارة غير معلنة للاجتماع مع رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى وللإطلاع على تقييم الحملة التى بدأت يوم الاثنين لاستعادة الموصل بدعم جوى وبرى من التحألف الذى تقوده الولايات المتحدة.

وقال الجيش العراقى فى بيان إن وحداته دخلت وسط قرة قوش التى تبعد نحو 20 كيلومترا إلى الجنوب الشرقى من الموصل وإنها تنفذ عمليات تمشيط للبلدة.

وتجرى عملية أخرى لاستعادة السيطرة على قرية مسيحية تسمى كرمليس ويطلق عليها أيضا اسم كرملش باللغة السريانية. وفر سكان المنطقة فى صيف 2014 عند اجتياح داعش.

وفى الأسبوع الماضى سيطرت وحدات خاصة عراقية على بلدة برطلة المسيحية إلى الشمال من قرة قوش.

وقدر مسئول عسكرى أمريكى أن داعش كان لديها أقل من 200 مقاتل فى قرة قوش.

وأضاف المسئول الذى طلب عدم نشر اسمه "شاهدت السواتر فى قرة قوش وأتوقع وجود خنادق وستكون هناك ممرات بين المبانى المختلفة."