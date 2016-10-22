قوة أمنية كويتية تتوجه للبحرين للمشاركة بتمرين "أمن الخليج العربى1"

توجهت قوة أمنية كويتية اليوم السبت، إلى مملكة البحرين للمشاركة فى فعاليات تمرين (أمن الخليج العربى 1) التعبوى المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقالت إدارة الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية الكويتية- فى بيان اليوم- أن التمرين الذى سيجرى الشهر المقبل يستهدف رفع مستوى الاستعداد الأمنى بين قطاعات وزارات الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجى، وذلك من خلال تعزيز درجة التنسيق والتعاون فيما بينها لمواجهة الأزمات والمواقف الطارئة.

وأضاف البيان أن التمرين سيساهم فى تبادل الخبرات فى مجالات واسعة مثل التخطيط والتنفيذ المشترك وتبادل المعلومات الأمنية واتخاذ القرارات المناسبة خصوصا فى الحالات الطارئة.

وذكر أن الفرق الأمنية الخليجية المشاركة بالتمرين ستجرى تدريبات ميدانية على التعامل مع التهديدات الإرهابية التى تواجه المنطقة واظهار كفاءة الاجهزة الامنية فى التصدى لها بما يبعث برسالة طمأنة للمواطنين تؤكد جاهزية قوات الأمن فى التصدى للمخاطر المحتملة.

وأوضح أن مشاركة وزارة الداخلية الكويتية فى التمرين، المقرر إجراؤه بمشاركة قوات الأمن من وزارات داخلية دول مجلس التعاون، تأتى بتوجيهات ودعم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتى الشيخ محمد خالد الحمد الصباح.