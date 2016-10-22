ارتفاع حصيلة ضحايا قطار بالكاميرون إلى 630 قتيلًا وجريحًا

أعلنت الحكومة الكاميرونية اليوم، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا انحراف قطار عن قضبانه كان متجها إلى العاصمة ياوندي إلى 630 قتيلا وجريحا.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية عن الحكومة قولها -في بيان أصدرته اليوم- إن “حصيلة ضحايا انحراف القطار عن مساره بلغت 55 قتيلا و575 مصابا”، مضيفا أنه تم انقاذ 14 شخصا ظلوا محاصرين تحت حطام القطار من أمس.

وكان القطار التابع لشركة كميرريل متجها من العاصمة ياوندي إلى مدينة دوالا الساحلية عندما وقع الحادث قرب محطة القطارات في بلدة اسيكا الواقعة على بعد نحو 120 كيلومترا غربي ياوندي.

يذكر أن التقارير الإعلامية أفادت بأن القطار كان يقل 300ر1 شخص بينما سعته لا تزيد عن 600 شخص، مشيرة الى أن المواطنين أقبلوا بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة على ركوب القطارات بعدما تسببت الانزلاقات الأرضية فى إغلاق عدد من الطرق.

أ ش أ