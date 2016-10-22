البرغوثي: إسرائيل تستغل انقسام الشعب الفلسطيني لتصفية القضية‎

قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، الدكتور مصطفى البرغوثي، إن عدم المشاركة الكبيرة من الشارع الفلسطيني في فاعلية مركزية في شوارع الضفة وغزة لإنهاء الانقسام الفلسطيني ليس تقصيرًا، مؤكدًا أن هناك تراكم تدريجي، إذ يشارك في تلك الفاعلية عدد كبير من القيادات الفلسطينية والنشطاء.

وأضاف البرغوثي في لقاء على شاشة “الغد” الاخبارية، مع الإعلامي ضياء حوشيه، أن هناك تردد لدى العديدين من المشاركة لأنهم لم يقتنعوا أن هذا الحراك الشعبي سيحقق نتيجة، مؤكدا أنه كلما تراكم الأمر وشعر الناس أنه يمكن أن يكون مؤثر ستزيد المشاركة في تلك الفاعليات.

وأشار الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إلى أن هناك العديد من الفصائل الفلسطينية التي شاركت في تلك الفاعلية، وأن جزء كبير من المشاركين هم من القوى السياسية المختلفة، ومن بينهم من حركتي “فتح” و”حماس” وهو ما اعتبره أمرا إيجابيا إلا أن يجب إيصال رسالة لقيادات الحركتي وأن تؤدي تلك الرسالة لضغط فعلي وحقيقي لإنهاء الانقسام.

وأوضح البرغوثي أن الشعب الفلسطيني لم يعد يحتمل الانقسام الذي بات يدفع ثمنا باهظا له، مؤكدا أن إسرائيل تستغل هذا الانقسام لتمرير الاستيطان ومخططاتها لإضعاف القضية الفلسطينية وتصفيتها.