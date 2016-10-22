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غدًا.. عمرو سليم ضيف الستات مايعرفوش يكدبوا على CBC

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غدًا.. عمرو سليم ضيف الستات مايعرفوش يكدبوا على CBC غدًا.. عمرو سليم ضيف الستات مايعرفوش يكدبوا على CBC

الموسيقار عمرو سليم _ أرشيفية

يستضيف برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة، ومنى عبد الغني، على شاشة “سي بي سي” الموسيقار الكبير عمرو سليم، غدًا الأحد، في تمام الثالثة عصرًا.

ويدخل عمرو سليم لأول مرة في مواجهة وجهًا لوجه أمام منصة نسائية تحاوره عن الفن، وكيف دخل إلى عالم الموسيقى، وما أبرز التحديات التي واجهته خلال رحلته الفنية، كما يتحدث عن الحب ودوره في نجاحه حيث يكشف عن كواليس حياته الشخصية ورؤيته للمرأة في حياته.

كما يتحدث الموسيقار الكبير عن أبرز لقاءاته مع كبار الفنانين، وكيف وصل إلى مرحلة النجومية، وما تقييمه لنجاحه حتى الآن، وحديث خاص عن رؤيته المستقبلية، وما الجديد الذي يستعد لتقديمه الفترة المقبلة، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.

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