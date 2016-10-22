النيابة الإدارية تعاين مدرسة الطود الابتدائية بالأقصر

انتقل فريق من النيابة الإدارية بالأقصر تحت إشراف المستشار سامح البربري مدير النيابة، وعضوية محمود عبد الكريم محمد، ومحمد شعبان، وحازم يونس وكلاء أول النيابة لمعاينة مقر مدرسة الطود الابتدائية المشتركة بالأقصر، لكشف الاهمال الكامن بها، وذلك إيماء لتوجيهات المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وتكشف للنيابة أن المدرسة تتكون من مبنيين منفصلين يفصل بينها شارع عمومي وأن المبني الأول «أ» يتكون من عدد 6 فصول دراسية، و3 مكاتب إدارية وهو مبني قديم مبني بالطوب الأحمر ومسقوف بالخرسانة، وأنه توجد بالمبنى آثار تصدعات تم ترميمها حديثا، وأن المبني «ب» يتكون من فصلين ومكتبة ودورات مياه مبنية بالطوب اللبن ومسقوفة بجريد النخل وآيل للسقوط.

كما تبين صدور قرار الإزالة رقم 136 لسنة 2012 من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالمحافظة للمبنى «ب»، وأن المبنى «أ» يحتاج جزء منه إلى ترميم وجزء للإزالة، كان مركز معلومات النيابة الإدارية تابع ما نشر بأحد المواقع الإخبارية بتاريخ 22/9/2016 من وجود إهمال، وتقصير قبل المختصين بإدارة الطود التعليمية ومديرية التربية والتعليم بالأقصر لعدم تطوير مبني مدرسة الطود الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة الطود التعليمية منذ بناؤها عام 1907 ووجود تصدعات بالمبني وخطورة ذلك على تلاميذ المدرسة.