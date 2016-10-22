ضبط 400 كيلو جرام دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء بقنا

تمكنت الرقابة التموينية بمديرية تموين قنا برئاسة المهندس محى عبد الله وكيل وزارة التموين بالتنسيق، ومباحث التموين بمديرية أمن قنا بإشراف اللواء أيمن فتحى مدير المباحث من ضبط كمية من الدقيق المدعم، قام التجار باحتكارها تمهيدًا لبيعها بأزيد من السعر المقرر فى السوق السوداء.

وضبطت الرقابة التموينية بقنا 400 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء بمركزى قوص وأبوتشت، منها 300 كيلو جرام بحوزة "أشراف . ر" 48 سنة صاحب مطحن غلال بقوص، و100 كيلوجرام دقيق بلدى مدعم قبل بيعها بمركز أبوتشت، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.