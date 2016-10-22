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النيابة تبدأ التحقيق مع المتهمة بقتل رضيعها بسبب كثرة بكاءه

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النيابة تبدأ التحقيق مع المتهمة بقتل رضيعها بسبب كثرة بكاءه النيابة تبدأ التحقيق مع المتهمة بقتل رضيعها بسبب كثرة بكاءه

>كتب أحمد إسماعيل

بدأت  نيابة وسط القاهرة بإشراف المستشار سمير حسن المحامي العام الاول لنيابات  التحقيقات  مع ربة منزل لاتهامها  بقتل طفلها  الرضيع  بسبب كثرة بكائه.

كانت المتهمة قالت في محضر الشرطة أنها ارتكبت الجريمة لكونها متزوجة من عامل زواجا عرفيا، وأصيبت  بحالة انهيار عصبي عقب علمها بحبسه.

وأضافت المتهمة أنها لم تتحمل بكاء طفلها الرضيع  الذي  يبلغ من العمر  45 يوما، فأمسكت برأسه وضربته بالحائط   فلم يكف عن البكاء،  فضربته بالحائط  عدة مرات حتى لفظ أنفاسه الاخيرة، ثم سلمت نفسها للشرطة واعترفت بقتل  طفلها.

 


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مصر 365

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