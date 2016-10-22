الخارجية الروسية: المسلحون فى حلب يعرقلون وصول المساعدات وخروج السكان

اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، المسلحين فى حلب بعرقلة عمليات إيصال المساعدات الإنسانية وخروج السكان من المدينة.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن زاخاروفا قولها فى تصريح صحفى ” أن روسيا تعمل بالتنسيق مع الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية وإخراج المدنيين والأطفال، المحتاجين إلى مساعدات طبية، من المناطق المحاصرة”.

وأشارت إلى أن المسلحين من مختلف التنظيمات الإرهابية يعرقلون خروج المدنيين المحاصرين.

ودعت زاخاروفا كل الدول التى لها التأثير على المعارضة المسلحة فى سوريا والإرهابيين إلى الضغط من أجل كبح جماح المسلحين.

من ناحية أخرى قال المرصد السورى لحقوق الانسان (مقره لندن) أن الجهود الأهلية فى أحياء حلب الشرقية، الخاضعة تحت سيطرة النظام، فشلت فى إخراج الجرحى، وأن المرصد لم يسجل حتى الآن خروج أى شخص عبر المعابر هناك.

وذكرت قناة (الغد العربى) الإخبارية اليوم السبت، أن الأمم المتحدة خططت لإجلاء جرحى- صباح أمس- لكن فى نهاية المطاف قررت تأجيل العملية لأن الضمانات المتعلقة بالظروف الأمنية ليست متوفرة، وطالبت من روسيا تمديد الهدنة حتى مساء الاثنين المقبل.

وأشارت إلى أن الأمم المتحدة تقول أن “200 شخص من المرضى والجرحى يجب اجلاؤهم على وجه السرعة من مناطق المقاتلين فى حلب، وان عمليات القصف المكثفة على شرق حلب أوقعت نحو 500 قتيل و2000 جريح، كما أدت إلى تدمير البنى التحتية المدنية، بما فى ذلك مستشفيات.

جدير بالذكر أن رئيس دائرة العمليات الرئيسية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال سيرجي رودسكوي، قد أعلن- أمس- عن تمديد الهدنة الإنسانية يوما آخر.

أ.ش.أ