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بعيداً عن القهوة.. 7 طرق سهلة تمنحك النشاط صباحًا

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بعيداً عن القهوة.. 7 طرق سهلة تمنحك النشاط صباحًا بعيداً عن القهوة.. 7 طرق سهلة تمنحك النشاط صباحًا

الاستيقاظ من النوم (أرشيفية)

هل تحلم بأن تنعم بالنشاط والحيوية في الصباح دون الحاجة لتناول كميات كبيرة من القهوة والمنبهات الأخرى؟.

إذا كانت إجابتك نعم، فإليك 7 طرق سهلة وبسيطة تجعلك قادراً على إنجاز مهامك اليومية كافة بمنتهى النشاط خاصة وإن كانت طبيعة عملك تتطلب منك الاستيقاظ مبكراً والبقاء خارج المنزل حتى ساعات متأخرة ليلاً، وفقًا لما أورده موقع “العربية نت”.

وتتلخص هذه الطرق حسب ما جاء في موقع “بولد سكاي” المعني بالصحة في الآتي:

1- الماء البارد

تناول كوب من الماء البارد فور النهوض من الفراش صباحاً يساعد على تجديد خلايا المخ ويجعلك تشعر بالنشاط والحيوية طوال اليوم.

2- التمارين البسيطة

من أفضل الطرق للتمتع بالنشاط طوال اليوم، ممارسة التمارين الرياضية البسيطة والتي تعتمد على فرد العضلات فور الاستيقاظ من النوم، حيث تحسن هذه العادة من الدورة الدموية للجسم مما يجعله مستعداً للعمل والإنجاز بنشاط.

3- البروتين

تناول الأطعمة الغنية بالبروتين مثل البيض والحليب في وجبة الإفطار يساعد في تنشيط خلايا الدماغ لاستقبال اليوم بمنتهى النشاط والحيوية.

4- الكربوهيدرات

تناول الكربوهيدرات مثل الشوفان أو الخبز بشكل عام في وجبة الإفطار يمنحك طاقة فورية وشعور بالنشاط.

5- ممارسة الرياضة

إذا كنت ممن يلتزمون بجدول يومي لممارسة الرياضية، فمن الأفضل أن تخصص لها ساعات الصباح الأولى، لأن الرياضة تحفز إنتاج هرمون الأندروفين في الجسم وهو الهرمون المسؤول عن تحسين الحالة المزاجية للشخص، وبالتالي تنعم بالنشاط والهدوء النفسي.

6- الاستحمام بماء بارد

رغم أن هذه الوسيلة قد لا تعجب الكثيرين، إلا أن الاستحمام صباحاً بماء بارد يمنحك الشعور بالنشاط والحيوية.

7- الشاي الأخضر

كما أن كوباً من الشاي الأخضر يعد بديلاً صحياً للقهوة يمنحك النشاط اللازم لتبدأ يومك.

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