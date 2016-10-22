المرصد السورى: مقتل 101 شخص بينهم 29 من قوات النظام فى القصف الجوى

قتل 101 سورى، بينهم 29 من قوات الجيش النظامى والمسلحين الموالين له، فى قصف لقوات النظام على عدة مناطق بسوريا. وذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان (مقره لندن) اليوم السبت، أن 22 سوريا قتلوا فى محافظة، بينهم اثنان جراء قصف طائرات حربية لمناطق فى قرية ترعى، وشخص إثر قصف الطيران الحربى لأماكن فى قرية النقير، و7 أشخاص فى قصف جوى على مدينة جسر الشغور، و7 أشخاص جراء قصف طائرات حربية لمناطق فى بلدة معرشمارين بريف إدلب، و3 فى قصف جوى على مناطق فى ريف إدلب الجنوبى ومناطق أخرى بريف إدلب، وطفلان جراء انفجار قذائف لم تكن قد انفجرت فى وقت سابق بمنطقة الطامة.

وفى دمشق، قتل 10 مسلحين من ألفصائل المسلحة خلال اشتباكات مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها فى حى جوبر، وفى محافظة درعا، قتل مواطنان فى قصفٍ لقوات النظام على مناطق فى درعا البلد بمدينة درعا، وجراء إطلاق نار فى قرية عاسم باللجاة.

أما فى فى محافظة ريف دمشق، قتل مسلح من ألفصائل المسلحة خلال اشتباكات مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها فى الغوطة الشرقية.

فيما قتل فتى سورى جراء انفجار لغم زرعه تنظيم داعش بوقت سابق فى قرية عون الدادات بريف منبج فى وقت سابق، ومقاتلان اثنان من قوات سوريا الديمقراطية قضيا فى قصف واشتباكات مع فصائل عملية”درع ألفرات” فى ريف مارع، و13 مسلحا من ألفصائل المقاتلة قضوا فى الاشتباكات ذاتها.

كما قتل 8 مسلحين من الكتائب المقاتلة والكتائب المعارضة مجهولة الهوية حتى الآن؛ جراء قصف للطائرات الحربية والمروحية على مناطق تواجدهم، وإثر كمائن واشتباكات مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها واستهداف عربات وقصف على عدة مناطق، و15 على الأقل من قوات الدفاع الوطنى والمسلحين الموالين للنظام من الجنسية السورية؛ إثر اشتباكات واستهداف حواجزهم وتفجير عبوات ناسفة بآلياتهم فى عدة مدن وبلدات وقرى سورية.

وقتل ما لا يقل عن 12 من قوات النظام إثر اشتباكات مع تنظيم “داعش” وجبهة النصرة والكتائب المقاتلة واستهداف مراكز وحواجز وآليات ثقيلة بقذائف صاروخية وعبوات ناسفة فى محافظات حلب وحمص وحماة ودمشق وريفها، ولقى ما لا يقل عن 13 مسلحا من تنظيم “داعش”وألفصائل من جنسيات غير سورية مصرعهم، خلال اشتباكات وقصف من الطائرات الحربية والمروحية وقصف على مناطق تواجدهم، كما قتل عنصران من حزب الله خلال قصف واشتباكات مع ألفصائل المسلحة.

أ ش أ