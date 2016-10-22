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«تموين الغربية» تضخ 16 ألفا و800 طن من المواد البترولية

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«تموين الغربية» تضخ 16 ألفا و800 طن من المواد البترولية «تموين الغربية» تضخ 16 ألفا و800 طن من المواد البترولية

المواد البترولية (أرشيفية)

صرح وكيل وزارة بمحافظة الغربية، إبراهيم سيد أحمد مصطفى، بأنه تم، السبت، ضخ 16 ألفا و800 طن من المواد البترولية (بنزين 80، و92، وسولار) بمختلف المحطات على مستوى المحافظة.

وأضاف وكيل الوزارة- في تصريح له- أنه تم كذلك ضخ 9 آلاف أسطوانة غاز منزلي وتجاري، مشيرا إلى أنه تم تكثيف الرقابة على جميع محطات الوقود ومستودعات توزيع أسطوانات الغاز المنزلي والمخابز والأسواق على مستوى المحافظة لمنع التلاعب بالأسعار، وتحرير محاضر فورية لكل مَن يتلاعب بالأسعار أو يَتَّجِر بالسوق السوداء.

وأكد أنه تم تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والمحال لضبط المخالفين، وتم، اليوم، ضبط 3 قضايا تموينية.

أ ش أ

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