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العراق يدعو السعودية وتركيا وإيران إلى اجتماع لتحقيق السلام

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العراق يدعو السعودية وتركيا وإيران إلى اجتماع لتحقيق السلام العراق يدعو السعودية وتركيا وإيران إلى اجتماع لتحقيق السلام

>كتب مصطفى عنبر

دعت جمهورية العراق، اليوم السبت، وتركيا وإيران، ودول الجوار الأخرى إلى عقد اجتماع لمناقشة التداعيات التى تشهدها المنطقة.

 

وقال رئيس البرلمان العراقى سليم الجبورى؛ فى كلمة بالمؤتمر التاسع المجلس الأعلى للمجمع العالمى للصحوة الإسلامية الذى انطلق اليوم: "أدعو دول الجوار العراقى إلى عقد اجتماع يضم تركيا وإيران والسعودية ودول الجوار الأخرى، ونحن مستعدون مع اتحاد البرلمانات الإسلامية لتحقيق تقدم شامل لكل المشكلات والعلاقة مع دول الجوار العراقى".

 

وأضاف أن "هذه الدول جميعا معنية بما يجرى فى المنطقة، وأدعو هذه الأطراف إلى قبول الدعوة كبادرة لتحقيق السلام".

 

 


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