رئيس وزراء تركيا:لن نسحب قواتنا الموجودة بالعراق ولن نتراجع أمام أى تهديد

قال رئيس الوزراء التركى بن على يلدريم، اليوم السبت، إن تركيا لن تسحب قواتها الموجودة فى معسكر "بعشيقة" شمالى العراق، وأنها لن تتراجع أمام أى تهديد.

وأضاف يلدريم -فى كلمة خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية- أن التصريحات الأخيرة للقادة العراقيين حول هذه المسألة "مستفزة" وأن بلاده لن تتراجع أمام أى تهديد، مؤكدا استمرار تواجد القوات التركية هناك.

كان رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى قد أكد، فى وقت سابق اليوم، على موقفه الرافض لتواجد القوات العسكرية التركية فى "بعشيقة" شمالى العراق، وقال: إن" تركيا لا تقاتل من أجل القضاء على الإرهاب وإنما من أجل توسيع نفوذها ومصالحها، فأين كانت تركيا عندما احتل داعش الموصل ومناطق واسعة بالعراق".