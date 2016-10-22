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تأجيل نظر استئناف رئيس «أونست» على حبسه في 7 قضايا نصب لـ26 نوفمبر

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تأجيل نظر استئناف رئيس «أونست» على حبسه في 7 قضايا نصب لـ26 نوفمبر تأجيل نظر استئناف رئيس «أونست» على حبسه في 7 قضايا نصب لـ26 نوفمبر

تعبيرية

أجلت محكمة جنح مستأنف البساتين، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم السبت، الاستئناف المقدم من هيئة الدفاع عن رجل الأعمال إكرامي الصباغ، رئيس مجلس إدارة شركة «أونست للتطوير العقاري»، على حكم حبسه في 7 قضايا نصب إلى جلسة 26 نوفمبر المقبل.

وعُقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد حمدي، بعضوية المستشارين أحمد عمر، عامر عبد الله، بأمانة سر إبراهيم فرج، وحسين السقا.

وتعود تفاصيل الواقعة لإعلان شركة «أونست» عن فتح باب الحجز لعدد من الشاليهات في مشاريع عقارية تملكها بالساحل الشمالي، وتقدم المواطنون بطلبات للحجز، وسددوا خلالها أموالًا حسب الاتفاق، ومنحتهم الشركة إيصالات استلام المقدم، وحددت موعدًا للتسليم إلا أنها خالفت شروط التعاقد ولم تسلمهم الوحدات المتعاقد عليها.

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