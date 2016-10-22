سقوط مقذوف عسكري من الأراضي اليمنية على جنوب السعودية

سقط مقذوف عسكرى على جنوب المملكة العربية السعودية من الأراضي اليمنية دون إصابات أو خسائر بشرية.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد يحيى بن عبدالله القحطاني – في تصريحات، اليوم السبت، أن فرق الدفاع المدني باشرت بلاغا مساء أمس عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على محافظة صامطة؛ نتج عنه سقوط عدة شظايا من المقذوف على منزلين، ولم يتعرض أحد لأي أذى.

وكانت محافظتا صامطة والحرث قد تعرضتا – أمس – لسقوط مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية نتج عنها تضرر سيارتين ونفوق عدد من الأغنام، دون تعرض أحد لأذى.

أ ش أ