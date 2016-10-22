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تحرير 2724 محضرا ضد مزارعين بالشرقية لحرقهم قش الأرز

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تحرير 2724 محضرا ضد مزارعين بالشرقية لحرقهم قش الأرز تحرير 2724 محضرا ضد مزارعين بالشرقية لحرقهم قش الأرز

>الشرقية - إيمان مهنى

أكد المهندس علاء عفيفى وكيل وزاره الزراعة بالشرقية على تحرير محاضر حرق قش أرز للمزارعين المخالفين خلال الأيام الماضية،  بإجمالى 2724 محضرًا، حيث قام جهاز شئون البيئة بتحرير 2414 محضرًا، وإدارة البيئة بالمحافظه بتحرير 310 محضرًا.

وأوضح عفيفى فى تصريح صحفى، أنه قام بمتابعة مواقع قش الأرز وكومات الأسمدة والأعلاف والمرور بإدارات "الزقازيق ـ أبو حماد والقنايات"، يرافقة المهندس ماهر سويلم مدير عام الإرشاد، لضبط المخالفين، وتحرير محاضر فورية لهم ولجان مشتركة بين مديرية الزراعة وجهاز شئون البيئة، وإدارة البيئه بالمحافظة لعدم التكرار مستقبلًا وردع المخالفين. 


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