نيابة السويس تسلم المجمعات 16طن سكر مدعم تم ضبطها قبل بيعها بالسوق السوداء

قررت النيابة العامة بالسويس بإشراف المحامي العام لنيابات السويس تسليم المجمعات الاستهلاكية التابعة لمديرية تموين السويس 16 طن سكر مدعم تم ضبطها بمخازن تجار السوق السوداء للبيع بالمنافذ باسعار مخفضة للمواطنين بالسويس بخمسة جنيهات فقط.

كان اللواء مصطفي شحاتة، مدير أمن السويس، تلقي إخطارا من العميد محمد وآلي مدير المباحث الجنائية بورود معلومات لمباحث التموين بقيام تاجر يدعي " علي . أ . ع " بتخزين حصص تمونية من السكر حصل عليها لتوزيعها علي المواطنين ثم أخفاها ، لبيعها فى السوق السوداء .

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بالسويس مع " ع . م . أ " التاجر المتهم بالقضية رقم 9244 لسنة 2016 بتخزين 16 طن سكر مدعم لبيعة بأعلي من ثمنة المحدد له أن المتهم تربح خلال شهر واحد 250 الف جنية من بيع السكر المدعم الذي يحص علية من حصص التموين بالسويس.

وأكدت تحريات مباحث السويس المقدمة للنيابة العامة، أن المتهم قام بعد حصولة علي الحصص التمونية بتخزين السكر المدعم الذي حصل علية من تموين السويس داخل أحدي الشقق السكنية التي يمتلكها بضاحية تل القلزم بالمحافظة .

وأكدت التحريات، أن المتهم كان يخطط لبيع كيلو السكر المحدد له سعر خمسة جنيهات بـ 8 و 9 جنيهات عن طريق تعبئتة من جديد وبيعة بالأسواق في السويس.

وأشارت التحريات الأولية أن الواقعة ليست الأولى للتاجر المذكور ، فقد سبق اتهامه بالاحتكار من قبل ، وتقدر ارباحة المالية في شهر بسبب تخزين السكر إلي 250 الف جنية.