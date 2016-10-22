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صحة الظهر تبدأ من الصغر

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صحة الظهر تبدأ من الصغر صحة الظهر تبدأ من الصغر

أرشيفية

قال جراح العظام الألماني راينهارد شنايدرهان إن صحة الظهر تبدأ من الصغر، حيث تساعد المواظبة على ممارسة بعض التمارين في الصغر على الوقاية من آلام الظهر، التي تعد من الظواهر الشائعة في الكِبر.

وأضاف شنايدرهان أنه يمكن تقوية عضلات البطن والمقعدة لدى الأطفال من خلال “سباق المناشف”. ولهذا الغرض، يقف الطفل على منشفة ويحاول السير إلى الأمام بسرعة بقدر الإمكان من خلال تحريك الأقدام ذهاباً وجيئة، وفقًا لما اوردته وكالة الأنباء الألمانية.

ويمكن تقوية عضلات الجذع لدى الأطفال من خلال تمرين “مسار العوائق”، الذي يتألف مثلاً من المقاعد. ولهذا الغرض، يسير الطفل على يديه وقدميه عبر المقاعد المنصوبة.

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