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برلماني كردستاني يوضح أهداف زيارة «كارتر» المفاجئة للعراق

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برلماني كردستاني يوضح أهداف زيارة «كارتر» المفاجئة للعراق برلماني كردستاني يوضح أهداف زيارة «كارتر» المفاجئة للعراق

وزير الدفاع الأمريكي، آشتون كارتر _ أرشيفية

قال نائب لجنة البيشمركة ببرلمان كردستان العراق، يعقوب جرجس، إن الساعات القليلة القادمة ستشهد فتح المحاور مدينة “قضاء تلكيف” القريبة من مركز مدينة الموصل، مؤكدًا أن الاستراتيجية التي يتبعها الجيش العراقي واضحة بمحاصرة البلدات الصغيرة وقطع أواصل الاتصال بين عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي.

وأضاف جرجس خلال مداخلة لفضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامية سهام عصمان، أنه ليست هناك مقاومة “تقليدية” من قبل تنظيم “داعش” الإرهابي باستخدام قوات عسكرية على خطوط دفاعية لصد القوات العراقية بل يستخدم التنظيم جيوبا إرهابية صغيرة من خلال عمليات القنص والسيارات المفخخة.

وأوضح جرجس أن زيارة وزير الدفاع الأمريكي”آشتون كارتر” للعراق في زيارة غير معلنة تأتي لمتابعة عملية تحرير محافظة “نينوى” تحديدا، ولمناقشة ملف القوات التركية المتواجدة في مدينة “بعشيقة” العراقية ودورها في عملية تحرير المحافظة، خاصة في ظل الرفض العراقي الواضح للمشاركة التركية.

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