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غدًا.. رئيس الوزراء ضيف لميس الحديدي في «هنا العاصمة» على CBC

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غدًا.. رئيس الوزراء ضيف لميس الحديدي في «هنا العاصمة» على CBC غدًا.. رئيس الوزراء ضيف لميس الحديدي في «هنا العاصمة» على CBC

المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء

يستضيف برنامج «هنا العاصمة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «CBC» المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وذلك غدًا الأحد في تمام التاسعة مساءا.

ويتحدث إسماعيل خلال الحوار لأول مرة بعد عام من توليه المسؤولية عن ما قدمه خلال الفترة الماضية، كما يجيب عن أسئلة الملفات الحرجة، ويوضح من سيدفع ثمن فاتورة الإصلاح الاقتصادي، وهل ستدخل حكومته في مواجهة مع البرلمان وأيضًا بماذا يعد المواطن المصري.

ويكشف رئيس الوزراء عن خطته المستقبلية وكيف يرى الأزمة الاقتصادية في ، وما رؤيته لحلولها وحديث خاص عن أبرز القرارات الأخيرة التي تم إصدارها مثل قانون القيمة المضافة، والخدمة المدنية، وأيضًا قرض صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الهامة الأخرى التي يتناولها اللقاء.

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