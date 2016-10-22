يلدريم: تصريحات القيادة العراقية استفزازية

انتقد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم يوم السبت القيادة العراقية قائلا إن تصريحاتها الأخيرة “استفزازية” مضيفا أن أنقرة ستستمر في تواجدها في العراق.

وبحسب رويترز أضاف يلدريم في مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه “في الأيام الأخيرة كانت هناك تحذيرات من العراق. لن نستمع لذلك. لا يمكن لأحد أن يقول لنا ألا نقلق بشأن المنطقة.”

وتابع “القيادة العراقية استفزازية. تركيا لا تخضع لأي تهديدات. ستستمر تركيا في تواجدها هناك.”

وتركيا على خلاف مع الحكومة المركزية العراقية بشأن تواجد قوات تركية في معسكر بعشيقة قرب الموصل حيث تدرب آلاف القوات.