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بالصور.. قوات أمن تابعة لـ"أبو مازن" تحاول منع لقاء تشاورى "فتحاوى"

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بالصور.. قوات أمن تابعة لـ"أبو مازن" تحاول منع لقاء تشاورى "فتحاوى" بالصور.. قوات أمن تابعة لـ"أبو مازن" تحاول منع لقاء تشاورى "فتحاوى"

>كتب أحمد جمعة

حاصرت قوات أمن السلطة، التابعة للرئيس الفلسطينى محمود عباس، مخيم الأمعرى، بواسطة العشرات من القوات الخاصة التى تهدد باقتحام المخيم واستخدام القوة، لمنع عقد لقاء تشاورى بين أبناء حركة فتح فى مدينة رام الله.

 

وأكدت مصادر فلسطينية من رام الله لـ"اليوم السابع"، أن قوات أمن الرئيس عباس تحاصر مقر الهلال الأحمر فى البيرة، وتضع حواجز على مداخل رام الله، فى محاولة لمنع لقائنا قيادات فتحاوية.

 

جانب من مؤتمر أبناء حركة فتح

يذكر أن مئات من قيادات وكوادر حركة التحرير الوطنى الفلسطينى (فتح) من مختلف أنحاء الضفة الغربية اجتمعوا لعقد لقاء فتحاوى تشاورى، بمشاركة عدد من أعضاء المجلس الثورى، والمجلس التشريعى، والمجلس الاستشارى وأعضاء لجان الأقاليم المختلفة، فى رام الله اليوم السبت، للتباحث بالشأن الحركى، والإعلان عن ضرورة تحقيق الوحدة داخل الحركة قبل عقد المؤتمر الحركى العام السابع.

جانب من اللقاء التشاورى

واستنفرت قوات الأمن الفلسطينية عناصرها، ووضعت الحواجز على مداخل محافظة رام الله والبيرة وعدد من محافظات الضفة، كما حوَلت محيط مخيم الأمعرى إلى ثكنة عسكرية، فى محاولة لمنع عقد اللقاء الفتحاوى، وسط حالة توتر أمنى شديدة ألقت بظلالها على مدينتى رام الله والبيرة.

وأغلقت قوات الأمن الفلسطينية مداخل مخيم الأمعرى، واعتقلت العشرات من المشاركين فى اللقاء وأجبرت آخرين على مغادرة المنطقة. وندد المشاركون فى اللقاء بهذه الإجراءات القمعية المخالفة للقانون الفلسطينى والمتعارضة مع النظام الداخلى لحركة فتح الذى يُشجع النقد والنقد الذاتى.

 

اجتماع شباب حركة فتح فى رام الله

 

أجهزة أمن أبو مازن تحاصر اللقاء

 

جانب من اللقاء برام الله

 

قوات الأمن الفلسطينية برام الله

 


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