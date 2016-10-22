10 عبارات لا تُقال أبداً لأم مرضعة

تضطر بعض الأمهات المرضعات في كثير من الأحيان إلى تلبية بكاء طفلها خارج المنزل أو وسط تجمع من الأهل والأقارب، ما يثير فضول بعضهم الذين لا يقبلون رؤية أم ترضع صغيرها، فينهالون بالأسئلة والعبارات، التي قد تسبّب إزعاجاً للأم.

وتقدم الخبيرة الأسرية الأسترالية والأم لخمسة أطفال بينكي ماكاي 10 نصائح إرشادية تتضمن أسوأ 10 جمل يمكن توجيهها لأم مرضعة، نذكرها فيما يلي، بحسب صحيفة دايلي ميل البريطانية، وفقًا لما أورده موقع “24″ الإماراتي:

1- أليس من الأفضل أن تضعي غطاءً للسترة؟ أو بعبارة أخرى: “ألا يستحسن أن ترضعي طفلك في مكان آخر؟”.

2- بمجرد التوقف عن الرضاعة الطبيعية تستطيعين النوم. أو بعبارة أخرى “إلى متى سترضعين طفلك، حتى تتمكن من الراحة”.

3- يبدو أن طفلك يأخذ من وقتك كثيراً.

4- هل يشعر بالجوع مجدداً؟ أو بعبارة أخرى “ألم يأكل طفلك منذ برهة؟”.

5- كيف تعرفين أن حليبك “جف”.

6- يبدو أنه يستخدمك كـ “دمية” خاصة به.

7- هل حليبك مفيد لطفلك في هذه العمر؟ لاسيما بعد مرور 3 أو 6 شهور أو أكثر.

8- هل توقفت عن الرضاعة الطبيعية؟

9- لم أرضع طفلي رضاعة طبيعية وهو في أفضل حال.

10- الأفضل لو كنت ترضعينه عن طريق زجاجات الحليب، وإلا لن يستطيع أحد إطعامه غيرك.