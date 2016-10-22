أخبار عاجلة

لجنة لفحص توريد الأكسجين الطبي لمستشفيات دمياط -
بالصور.. محافظ المنوفية: نقف على الحياد من مرشحي انتخابات "تلا ـ الشهداء" -
بالصور.. محافظ كفر الشيخ يضبط سيارة مُحمّلة بـ 135 ألف وحدة زريعة بلطي -
أرسنال يتواصل مع فالفيردي لخلافة فينجر -
البرلمان يناقش تعديل أحكام المرور و42 اقتراحًا برغبة للنواب -
خبير: المشروع النووي يتكلف ١٥ مليار دولار وينتج ٤.٨ جيجا وات فقط -
طبيب مصري يتوصل لعلاج سرطان الثدي باستخدام فيروس «CMV» -
هشام الشريف: أنا وزير الغلابة -
مصر ليست الأولى.. هذه الدول تراقب حسابات مواطنيها على الإنترنت -
ضوابط لتخفيض سعر ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات الرأسمالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

باقتان بـ 28 ألف درهم توفران النفقات عند استقبال المولود الجديد

Google+ Print
باقتان بـ 28 ألف درهم توفران النفقات عند استقبال المولود الجديد باقتان بـ 28 ألف درهم توفران النفقات عند استقبال المولود الجديد

أعلن مستشفى الجامعة بالشارقة عن تقديمه باقتين للولادة بـ 28 الف درهم ؛ احداهما للولادة الطبيعية بـ 9 الاف درهم شاملة رسوم جناح الولادة وجهاز مراقبة القلب والادوية العلاجية والمواد الاستهلاكية ؛ إضافة الى السماح للأب بالاقامة في الجناح مع مولوده ؛ كما ان تكلفة الباقة الثانية 19 الف درهم وهي مخصصة للولادة القيصرية وتشمل رسوم الاستشارات ما قبل العملية ورسوم التخدير وغرفة الانعاش وكافة المواد المستخدمة في الجراحة ، اضافة الى الاقامة 4 ليال في غرفة خاصة مجهزة.

وقالت نجاة أبوبكر نصر الدين منسقة خدمات الامومة والطفولة بالمستشفى ان الباقتين تشملان هدايا للأسرة وفحوصات للمولود الجديد للتاكد من سلامته والسماح للاب بالاقامة مع طفله الامر الذي يعزز اجواء الدعم الاسري والطبي للام والمولود.

وقالت الدكتورة كوثر منصور بيك استشاري اول ورئيس قسم امراض النساء والولادة بالمستشفى ان الباقتين توفران على الاسرة 5 الاف درهم ،إضافة غلى انهما تشملان الزيارة بحد أقصى 12 زيارة خلال اقامتها في المستشفى ؛ اضافة الى فحوصات تصوير الجنين بالموجات فوق الصوتية والعديد من الخدمات العلاجية .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية