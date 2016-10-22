باقتان بـ 28 ألف درهم توفران النفقات عند استقبال المولود الجديد

أعلن مستشفى الجامعة بالشارقة عن تقديمه باقتين للولادة بـ 28 الف درهم ؛ احداهما للولادة الطبيعية بـ 9 الاف درهم شاملة رسوم جناح الولادة وجهاز مراقبة القلب والادوية العلاجية والمواد الاستهلاكية ؛ إضافة الى السماح للأب بالاقامة في الجناح مع مولوده ؛ كما ان تكلفة الباقة الثانية 19 الف درهم وهي مخصصة للولادة القيصرية وتشمل رسوم الاستشارات ما قبل العملية ورسوم التخدير وغرفة الانعاش وكافة المواد المستخدمة في الجراحة ، اضافة الى الاقامة 4 ليال في غرفة خاصة مجهزة.

وقالت نجاة أبوبكر نصر الدين منسقة خدمات الامومة والطفولة بالمستشفى ان الباقتين تشملان هدايا للأسرة وفحوصات للمولود الجديد للتاكد من سلامته والسماح للاب بالاقامة مع طفله الامر الذي يعزز اجواء الدعم الاسري والطبي للام والمولود.

وقالت الدكتورة كوثر منصور بيك استشاري اول ورئيس قسم امراض النساء والولادة بالمستشفى ان الباقتين توفران على الاسرة 5 الاف درهم ،إضافة غلى انهما تشملان الزيارة بحد أقصى 12 زيارة خلال اقامتها في المستشفى ؛ اضافة الى فحوصات تصوير الجنين بالموجات فوق الصوتية والعديد من الخدمات العلاجية .