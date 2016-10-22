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تأجيل طعن النائب العام السابق طلعت عبدالله على منعه من السفر لـ29 ديسمبر

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تأجيل طعن النائب العام السابق طلعت عبدالله على منعه من السفر لـ29 ديسمبر تأجيل طعن النائب العام السابق طلعت عبدالله على منعه من السفر لـ29 ديسمبر

أرشيفية

‏قررت الدائرة 20 جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، اليوم السبت، تأجيل نظر التظلم المقدم النائب العام الأسبق، المستشار طلعت عبد الله إبراهيم ، ومساعده حازم محمد محمود صالح، على قرار منعهما من السفر لجلسة 29 ديسمبر المقبل، لضم المفردات.

وتغيب النائب العام الأسبق طلعت عبد الله عن حضور الجلسة، بينما حضر دفاعه، الذي دفع بعدم اختصاص قاضي التحقيق في إصدار قرارات المنع من السفر.

كان المستشار هشام بركات، النائب العام الراحل قد أصدر قرارًا بإدراج اسم النائب العام السابق المستشار طلعت إبراهيم علي قوائم الممنوعين من السفر وذلك ضمن القرار الصادر بمنع 88 قاضيًا من السفر حيث يمثلون للتحقيق من قبل التفتيش القضائي.‏

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