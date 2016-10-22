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مقتل ثانى صحفى عراقى منذ بدء عمليات تحرير الموصل

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مقتل ثانى صحفى عراقى منذ بدء عمليات تحرير الموصل مقتل ثانى صحفى عراقى منذ بدء عمليات تحرير الموصل

الجيش العراقى ـ صورة أرشيفية

قتل مصور قناة “السومرية” العراقية على ريسان اليوم السبت خلال تغطيته الإعلامية لعمليات تحرير الموصل مركز محافظة نينوى شمالى العراق، ليرتفع عدد شهداء الصحافة العراقية منذ بدء عملية تحرير الموصل إلى اثنين.

وأصيب المصور العراقى برصاصة فى الصدر أطلقها قناص من تنظيم داعش خلال تواجده بقرية “الخوين” جنوب ناحية الشورة ضمن محور عمليات القيارة جنوب الموصل.

وكان الصحفى العراقى أحمد هاجر أوغلو الذى يعمل فى قناة “تركمان ايلى” قضى مساء أمس الجمعة برصاص قناص من تنظيم(داعش) الإرهابى خلال هجوم على مدينة كركوك شمالى العراق بعد تسلل العشرات من مسلحى التنظيم بينهم انتحاريون إلى العديد من مناطق المدينة فى محاولة أحبطت للسيطرة على مقار أمنية واتخاذ رهائن من المدنيين.

وأشار المرصد العراقى للحريات الصحفية إلى أن العديد من المراسلين والمصورين الحربيين تعرضوا لإصابات مختلفة أثناء تغطيتهم لمعارك تخوضها قوات البيشمركة فى مناطق العمليات العسكرية ضد داعش قرب الموصل، وتم نقلهم إلى أربيل لتلقى العلاج.

أ ش أ

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