أخبار عاجلة

لجنة لفحص توريد الأكسجين الطبي لمستشفيات دمياط -
بالصور.. محافظ المنوفية: نقف على الحياد من مرشحي انتخابات "تلا ـ الشهداء" -
بالصور.. محافظ كفر الشيخ يضبط سيارة مُحمّلة بـ 135 ألف وحدة زريعة بلطي -
أرسنال يتواصل مع فالفيردي لخلافة فينجر -
البرلمان يناقش تعديل أحكام المرور و42 اقتراحًا برغبة للنواب -
خبير: المشروع النووي يتكلف ١٥ مليار دولار وينتج ٤.٨ جيجا وات فقط -
طبيب مصري يتوصل لعلاج سرطان الثدي باستخدام فيروس «CMV» -
هشام الشريف: أنا وزير الغلابة -
مصر ليست الأولى.. هذه الدول تراقب حسابات مواطنيها على الإنترنت -
ضوابط لتخفيض سعر ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات الرأسمالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

النيابة الإدارية تحقق في هروب 4 فتيات من دار أيتام بنجع حمادي

Google+ Print
النيابة الإدارية تحقق في هروب 4 فتيات من دار أيتام بنجع حمادي النيابة الإدارية تحقق في هروب 4 فتيات من دار أيتام بنجع حمادي

المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية

أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق في هروب 4 فتيات من دار الرحمة لرعاية الأيتام بنجع حمادي، موجهًا النيابة المختصة للوقوف على أوجه التقصير والمسئولين عن ذلك والأسباب التي دفعت الفتيات الأربع للهروب.

وترجع الواقعة لما نشر بالمواقع حول هروب 4 فتيات من «دار الرحمة» بنجع حمادي فجر يوم الجمعة في ظل غياب الاشراف والحراسة بالدار وهو ما دفع مديرة الدار لتحرير محضر برقم 6196 إداري مركز شرطة نجع حمادي بتاريخ 8\10\ 2016.

وكشفت التحريات توجه الفتيات الأربعة لدى إحدى الأسر التي كانت تكفل واحدة منهن بالقاهرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017