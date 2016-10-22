النيابة الإدارية تحقق في هروب 4 فتيات من دار أيتام بنجع حمادي

أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق في هروب 4 فتيات من دار الرحمة لرعاية الأيتام بنجع حمادي، موجهًا النيابة المختصة للوقوف على أوجه التقصير والمسئولين عن ذلك والأسباب التي دفعت الفتيات الأربع للهروب.

وترجع الواقعة لما نشر بالمواقع الإخبارية حول هروب 4 فتيات من «دار الرحمة» بنجع حمادي فجر يوم الجمعة في ظل غياب الاشراف والحراسة بالدار وهو ما دفع مديرة الدار لتحرير محضر برقم 6196 إداري مركز شرطة نجع حمادي بتاريخ 8\10\ 2016.

وكشفت التحريات توجه الفتيات الأربعة لدى إحدى الأسر التي كانت تكفل واحدة منهن بالقاهرة.