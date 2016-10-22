الكاف يُخطر الأهلي بمواعيد النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا

تلقى عادل كريم المنسق الإعلامي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خطابًا من الاتحاد الأفريقي «الكاف»، بخصوص مواعيد مباريات النسخة المقبلة من دوري أبطال أفريقيا والتي سيشارك بها النادي الأهلي.

وأوضح أن الكاف حدد إنطلاق مباريات الذهاب للدور التمهيدي أحد أيام 10 و11 و12 فبراير، على أن تكون مباريات العودة أحد أيام 17 و18 و 19 فبراير.

وتقام مباريات الذهاب لدور الـ32 أحد أيام 10 و11 و12 مارس، على أن تكون مباريات العودة أحد أيام 17 و18 و19 مارس وتبدأ مباريات دور المجموعات بداية من أيام 12 و13 و14 مايو القادم.