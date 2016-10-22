تأجيل طعن حبارة و6 آخرين على إعدامهم بـ«مذبحة رفح الثانية» لـ 12 نوفمبر

أجلت محكمة النقض، الطعن المقدم للمرة الثانية من الإرهابي عادل حبارة، ومتهمين آخرين، على الأحكام الصادر ضدهم بالإعدام شنقًا وبالسجن لمؤبد لـ 3 متهمين، والسجن المشدد 15 عامًا لـ22 متهمًا فى إعادة محاكمتهم بـ «مذبحة رفح الثانية»، والتي راح ضحيتها 25 شهيدًا من مجندي الأمن المركزي، إلى جلسة 12 نوفمبر لاستمرار المداولة.

كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، قد قضت بمعاقبة حبارة و6 متهمين آخرين بالاعدام شنقًا، والمؤبد لـ 3 متهمين، والسجن المشدد 15 عاما على لـ22 متهم وبراءة 3 متهمين آخرين.

وجاءت اسماء المحكوم عليهم بالإعدام كالتالى: محمود مغاوري، عادل حبارة، أشرف محمود أبو طالب، أبو عبد الله المقدسي، ناصر على، عبد الهادى سيد، عمرو زكريا ، والمحكوم عليهم بالسجن المؤبد لـ3 متهمين هم محمد إبراهيم، وأحمد مصبح أبو حراز، وعلي مصبح أبو حراز.

فيما حكم على 22 متهما بالسجن المشدد 15 عاما وهم: أحمد محمد عبد الله، ومحمد عكاشة ، ومحمد سليمان، وأحمد المصري، ومحمد عساكر، وإبراهيم يوسف، ومصطفى إبراهيم، وإبراهيم محمد يوسف، ومصطفى سليم، وإسماعيل عبد القادر، وفرح حسن، ومحمد يعقوب، محمد صلاح، وسعيد حامد مصطفى، ومحمد علي، وأحمد سعيد، وسامح محمد باشا، وعبد الحميد طنطاوي، بلال محمد ، محمود سعيد.

كما قضت بالبراءة لـ 3 متهمين هم: محمد البهنساوي، ورضا عطية، محمد عبد المعطي.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وسيناء، ونسبت لهم كذلك ارتكاب ما يعرف إعلاميًا بـ”مذبحة رفح الثانية”، والتى راح ضحيتها 25 شهيدًا من مجندى الأمن المركزي بجانب قتل مجندين للأمن المركزي ببلبيس، واتهامات أخرى من بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.