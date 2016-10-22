تأجيل محاكمة 104 متهمين في أحداث الظاهر لـ 5 نوفمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، إعادة محاكمة 104 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث الظاهر»، لجلسة 5 نوفمبر المقبل لاستكمال المرافعه مع تغريم المتسبب في عدم تنفيذ قرار المحكمه بنقل المتهمين إلى سجن طرة 1000 جنيه.

كما أمرت المحكمة بعرض المتهم الـ 65 على طبيب السجن مع استمرار حبس المتهمين.

كانت النيابة العامة، قد أسندت إلى المتهمين اتهامات الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوى بهم، وقتل المواطن أحمد صلاح البسيوني، وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل المواطن عمرو بدوي وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، وتخريب مبانٍ وأملاك عامة.