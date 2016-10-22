ديلى ميل: تناول الكحول قبل الحمل يعرضك أكثر لسرطان الثدى بنسبة 35%

سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، الضوء على دراسة علمية حديثة، أفادت بأن تناول النساء للكحول قبل حملهن الأول يرفع خطر إصابتهن بسرطان الثدى بمعدل 35%.

وأوضحت الدراسة الجديدة التى أشرف عليها مجلس فيكتوريا للسرطان، أن هناك العديد من الروابط بين استهلاك الكحول وسرطان الثدى لدى النساء.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بتحليل بيانات حوالى 13 ألف امرأة من عمر 15 عاماً وحتى حملهن الأول، ووجدوا أن النساء اللاتى كن يشربن فى سن المراهقة فى وقت مبكر، ارتفع خطر إصابتهن بسرطان الثدى.

وقال الباحثون من مجلس فيكتوريا للسرطان، إن شرب الكحول يمكن أن يؤدى إلى سرطان الفم والحنجرة والمرىء والمعدة والأمعاء والكبد والثدى للإناث.

وكشفت الدراسة، التى أشرف عليها البروفيسور دالاس انجلاند من جامعة ملبورن أن المخاطر ارتفعت بالنسبة للنساء اللاتى تناولن الكحوليات أثناء فترة المراهقة.

وأضاف انجلاند أن سرطان الثدى هو واحد من السرطانات الرئيسية لدينا، وعدم شرب الكحول خلال فترة المراهقة وأوائل سن العشرين هو أحد السبل الممكنة للحد من هذا الخطر.