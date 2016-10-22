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«أبوهشيمة» يعلن تعاقد «ON Sport» على إذاعة مباريات تشيلسي لمدة 3 سنوات

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توقيع بث محتوى قناة تشيلسي على قناة أون سبورت

أعلن رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، صباح اليوم السبت، تعاقد قناة «أون سبورت» على بث مباريات فريق تشيلسي الإنجليزي لمدة 3 سنوات.

وكتب أبوهشيمة، في صفحته على موقع «فيس بوك»: «لكل مشجعي فريق تشيلسي في و الوطن العربي.. تقدر تتابع ماتشات تشيلسي في الدوري الإنجليزي وأبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي علي قناة on sport ، لمدة 3 سنين من دلوقتي».

ومن المقرر أن تنقل قناة أون سبورت مباريات تشيلسي بعد إقامتها بفترة تتراوح بين 24 إلى 48 ساعة، حيث لن تتمكن من بثها مباشرة بسبب حقوق البث في الوطن العربي.

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