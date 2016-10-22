ضبط 2000 طن سكر مخبأة داخل مخزن في بني سويف‎

المراسل – محمد شعبان

ضبطت مباحث التموين ببني سويف، برئاسة المقدم محمد محفوظ رئيس مباحث التموين، 2100 طن سكر داخل مصنع حلويات بالمنطقة الصناعية بكوم أبوراضي التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، بهدف التخزين وإستخدامها في التصنيع

وكانت معلومات وردت لمباحث التموين ببني سويف تفيد قيام أحد أصحاب مصانع الحلويات بتخزين كميات من السكر داخل ساحة فضاء تابعة للمصنع، وبانتقال المقدم محمد محفوظ رئيس مباحث التموين ومعاونة الرائد أحمد علي، تبين وجود 2100 طن من السكر معبأة داخل أجولة مخزنة داخل المخزن، تحرر محضر بالواقعة رقم 6951 إداري مركز الواسطى وجاري العرض للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.