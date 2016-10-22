بدء نظر تظلم النائب العام السابق طلعت عبد الله على منعه من السفر

بدأت الدائرة 20 جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، اليوم السبت، نظر التظلم المقدم النائب العام الأسبق، المستشار طلعت عبد الله إبراهيم، ومساعده حازم محمد محمود صالح، على قرار منعهما من السفر.

وتغيب النائب العام الأسبق طلعت عبد الله عن حضور الجلسة، بينما حضر دفاعه، الذي دفع بعدم اختصاص قاضي التحقيق في إصدار قرارات المنع من السفر.

وكان المستشار هشام بركات، النائب العام الراحل قد أصدر قرارًا بإدراج اسم النائب العام السابق المستشار طلعت إبراهيم على قوائم الممنوعين من السفر، وذلك ضمن القرار الصادر بمنع 88 قاضيًا من السفر حيث يمثلون للتحقيق من قبل التفتيش القضائي.