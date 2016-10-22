محامي «العريان» يكشف سبب عدم جواز نظر طعن موكله في «أحداث الاستقامة»

أكد المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود، رئيس هيية الدفاع عن المتهم عصام العريان، المتهم في أحداث مسجد الاستقامة، أن منطوق حكم محكمة النقض الصادر اليوم السبت، بعدم جواز نظر الطعن بالنسبة لموكله، لا يعني تأييدًا للحكم والصادر ضده بالسجن المؤبد، ولكنه جاء نتيجة اعتبار الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة، حكمًا غيابيًا، لعدم حضوره جلسة المرافعة عنه في القضية.

وأوضح عبدالمقصود، أن حكم النقض يعتبر إبطال للحكم الصادر بحقه، مما يتطلب معه إعادة إجراءات محاكمته من جديد.

وأضاف رئيس هيئة الدفاع عن “العريان” في تصريحات صحفية، أنه بصدد إعداد مذكرة طعن لموكله لإلغاء الأحكام الصادرة ضده، مستندًا على نفس أسباب المذكرة السابقة التي تتمثل في الفساد في الاستدلال، والخطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع، وغيرها من الدفوع.